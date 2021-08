Merck – Traumstart für neue CEO

Seit Mai steht die neue CEO Belén Garijo an der Spitze des Familienkonzerns Merck und einen besseren Start kann sich die Nachfolgerin des langjährigen Firmenlenkers Stefan Oschmann kaum wünschen, darf sie doch die nun schon zweite Prognoseerhöhung der Darmstädter für dieses Jahr verkünden.

Die Südhessen peilen ein EBITDA pre, die für Merck wichtigste operative Kennzahl, zwischen 5,6 bis 6 Mrd. Euro und ein organisches Umsatzwachstum von 12 bis 14% auf 18,8 bis 19,7 Mrd. Euro an. Bisher hatte der Konzern 18,5 bis 19,5 Mrd. Euro in Aussicht gestellt doch die CEO erwartet, dass die Corona-Pandemie allein in diesem Jahr für einen zusätzlichen Umsatz von 1 Mrd. Euro sorgen wird. Merck profitiert von der anhaltend hohen Corona-Impfstoffnachfrage. Für rd. 50 Covid-Impfstoffentwickler stellen die Darmstädter u. a. Einwegverbrauchsmaterialien bereit. Alleine die dafür zuständige Lifescience-Sparte schrieb im Q2 fast 46% mehr EBITDA pre.