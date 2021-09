Trendfolge-Depots pushen das Dachwikifolio Nachrichtenquelle: PLATOW Verlag | 07.09.2021, 13:55 | 15 | 0 | 0 07.09.2021, 13:55 | Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat seine Erfolgsstory auch in den vergangenen Tagen weiter fortsetzen können. Zwar gibt es seit Freitagnachmittag mal wieder keine offiziellen Kurse, was weiterhin an der Garmin-Aktie im wikifolio High-Tech Stock Picking liegt. Unsere internen Berechnungen zeigen aber einen Anstieg des Dachwikifolios um 0,7% im Vergleich zur Vorwoche und damit den Sprung auf ein weiteres Rekordhoch bei über 154 Euro. Die Outperformance gegenüber dem DAX seit dem Start Ende 2015 ist ebenfalls gestiegen und beträgt jetzt 14,1 Prozentpunkte. Der Performance-Korridor der einzelnen Depotwerte reicht diesmal von einem Minus von 0,5% bis hin zu einem Plus von 2,4%. Top-Performer ist das von Maximilian König betreute wikifolio TSI Trendstärke mit Börsenampel. Der Trader, der seit dem Jahreswechsel auf ein Plus von 15,4% kommt, setzt ebenso auf eine Trendstärke-Strategie wie Maik Schwäbe. Dessen wikifolio German Top Momentum kommt auf ein Wochenplus von 2,0% und ist damit diesmal der zweitbeste Depotwert. Auf Rang drei folgt das wikifolio Szew Grundinvestment von Simon Weishar (ebenfalls +2,0%). Bei der Performance im laufenden Kalenderjahr liegen unverändert die wikifolios Growth Investing Europa + USA (+33,0%) von Thomas Zeltner und Earnings Per Share Surprise Trader (+30,0%) von Christian Nüchter vorne. Auf den dritten Rang vorgeschoben hat sich aktuell mit einer Wertsteigerung von 27,9% das wikifolio Aktien-Werte First von Wilhelm Reuss. Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier.

Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.









0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer