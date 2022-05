Tocvan Ventures: Die goldene Perle im Norden Mexikos

Tocvan Ventures hat sich das aussichtsreiche Pilar-Goldprojekt in Mexiko gesichert. Die Kanadier wolen einer der nächsten Produzenten in der goldreichen Provinz Sonora werden. Zudem gibt es nicht nur einen ordentlichen Newsflow mit Bohrergebnissen, einer Ressourcenschätzung und einer Dividende, sondern auch eine auch in diesen Zeiten relativ stabile Aktie.

Sonora: Hier kommt Mexikos Gold her!

Der Name Sonora klingt für Mexiko-Fans nach Wüste und der Mündung des Colorado-River. Und damit liegen Kenner nicht falsch. Doch der Bundesstatt ganz im Nordwesten steht heute auch für eine erfolgreiche Mining-Industrie. Jede dritte Goldunze Mexikos stammt von hier, zudem ist die Region alleinstehend der größte Silberproduzent der Welt. Hier haben sich in der jüngeren Vergangenheit beispielsweise die beiden Goldminer Argonaut Gold und Minera Alamos breitgemacht. Erstere betreibt erfolgreich die 2011 erworbene La Colorado-Mine. Gold produziert wird auch etwas weiter westlich auf der Santana-Goldmine von Minera Alamos, die dieses Jahr die kommerzielle Produktion erreichen soll. Nicht zuletzt ist Mexikos Platzhirsch Fresnillo hier aktiv. Der milliardenschwere Konzern mit Listing in London betreibt hier die Goldminen Noche Buena, Herradurra und Soledad-Dipolos.