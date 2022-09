FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit deutlichen Verlusten steuert der Dax am Freitag auf eine tiefrote Woche zu. Zins- und Rezessionssorgen beherrschten die Anleger auch zum großen Verfallstermin vor dem Wochenende. Der deutsche Leitindex Dax verlor bis zum Nachmittag 1,80 Prozent auf 12 723,93 Punkte und stand damit nur leicht über seinem Tagestief. Der MDax der mittelgroßen Werte rutschte gar auf ein Tief seit Mai 2020 - hier stand zuletzt ein Minus von 2,42 Prozent auf 23 862,44 Punkte zu Buche. Für den EuroStoxx 50 ging es um fast eineinhalb Prozent bergab.

"Eine Woche zum Vergessen", titelte denn auch Jürgen Molnar von CMC Markets: Für die vergangenen fünf Handelstage ergibt sich aktuell im Dax ein Minus von fast drei Prozent, obwohl dieser zum Wochenstart zunächst noch im Erholungsmodus gewesen war. Doch der wieder wachsende Optimismus der Anleger hatte bereits am Dienstag einen Schlag durch die anhaltend hohe Teuerung in den USA erlitten. Daraufhin geisterten Spekulationen durch den Raum, die US-Notenbank könnte womöglich sogar zu einem massiven Zinsschritt von 100 Basispunkten gezwungen sein. Die Blicke der Anleger sind daher bereits fest auf die Zinssitzung der Fed in der kommenden Woche gerichtet.