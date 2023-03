Derweil zeigte sich die Finanzaufsicht Bafin zwar nach dem Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank und der Notübernahme der Credit Suisse mit Blick auf den deutschen Bankenmarkt entspannt. Im Sektor blieb die Nervosität aber hoch: So büßten die Papiere der Deutschen Bank anfängliche Gewinne ein und fielen um mehr als zwei Prozent. Die Aktien der Commerzbank hielten sich knapp im Plus.

Besonders hart trifft dies aktuell die Aktien des Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown , die am Dienstag ein weiteres Rekordtief erreichten und zuletzt am MDax-Ende um 11,9 Prozent einbrachen. Das Unternehmen präsentiert am Mittwoch seine Jahreszahlen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Dienstag wieder vorsichtiger agiert. Nachdem die wichtigsten Indizes am Vormittag noch recht deutlich zugelegt und damit an ihre Vortagesgewinne angeknüpft hatten, gerieten sie im weiteren Handelsverlauf unter Druck und rutschten ins Minus. Als Belastung erwies sich insbesondere ein erneuter Kursrutsch bei den Immobilienaktien, die derzeit stark unter dem ungünstigen Mix aus steigenden Zinsen und hoher Inflation leiden.

