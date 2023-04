Absturz nach dem Allzeithoch: Rheinmetall rauscht sieben Prozent in den Keller

Die Rheinmetall-Aktie ging am Mittwoch bei 258,40 Euro aus dem Handel und damit sieben Prozent unter dem Kurs vom Vortag. Anleger hatten sich nach dem Allzeithoch am Dienstag wohl erst einmal Gewinnmitnahmen gegönnt.

Anleger scheinen sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Bei den Usern in der w:o Community bleibt das Vertrauen in die Aktie hoch: "Langfristige Anleger kann das alles (...) nicht berühren. Die 300 werden in '23 überschritten", schreibt User irobotik.