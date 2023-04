Alle Augen auf Goldman Sachs, Meta, Ebay, Boeing, Shop Apotheke, Puma und RTL

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Schweiz: Roche, Q1-Umsatz

07:00 Uhr, Frankreich: Safran, Q1-Umsatz

07:00 Uhr, Deutschland: Varta, Jahreszahlen

07:00 Uhr, Niederlande: BE Semiconductor Industries, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Symrise, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 Uhr, Frankreich: Danone, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Frankreich: Orange, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Frankreich: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Niederlande: KPN, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Q1 Produktionsbericht

08:00 Uhr, Deutschland: Puma, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Wintershall Dea, Q1-Zahlen (14.00 Call)

08:00 Uhr, Großbritannien: Smith & Nephew, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Standard Chartered, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: GSK, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Reckitt Benckiser, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Irland: CRH International Building Materials Group, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Schweden: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

08:20 Uhr, Spanien: Iberdrola, Q1-Zahlen

10:00 Uhr, Niederlande: Shop Apotheke, Hauptversammlung, Sevenum

10:30 Uhr, Deutschland: Hochtief, Hauptversammlung, Essen

11:30 Uhr, Finnland: Kone Oyj, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, USA: CME Group, Q1-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Boeing, Q1-Zahlen

15:00 Uhr, Luxemburg: RTL Group Hauptversammlung, Luxemburg

15:30 Uhr, USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung

17:45 Uhr, Frankreich: Michelin, Q1-Umsatz

18:00 Uhr, Deutschland: Flatexdegiro, Q1-Zahlen

19:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Q1-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Align Technology, Q1-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Mattel, Q1-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Ebay, Q1-Zahlen

22:30 Uhr, USA: Meta, Q1-Zahlen

Tipp der Woche l: In Megatrends investieren, bevor es zu spät ist: Während alle Welt über Künstliche Intelligenz redet, spürt Dr. Dennis Riedl mit seinem Megatrend-Depot die großen Trends von Morgen auf: Jetzt den Frühbucher-Rabatt von 30 Prozent sichern: HIER KLICKEN!

Konjunkturdaten

Deutschland: DIW-Konjunkturbarometer

07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 03/23

08:00 Uhr, Deutschland: GfK Verbrauchervertrauen 05/23

08:00 Uhr, Schweden: Handelsbilanz 03/23

08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 04/23

09:30 Uhr, Schweden: Zentralbank, Zinsentscheidung

10:00 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 03/23

14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 03/23

14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/23 (vorläufig)

16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Tipp der Woche ll: Hungrig nach Rendite? Mit dem Five Lions Zertifikat haben Sie beste Chancen auf eine langfristige, überdurchschnittliche Performance! Es bündelt fünf absolute Top-Strategien in einem Wertpapier. Das Beste daran: eine dieser Strategien ist normalerweise für Privatanleger nicht zugänglich - erfahren Sie hier mehr!



Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 26.04.2023 Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Gfk Verbrauchervertrauen 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa 14:30 USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung 14:30 USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa



Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin