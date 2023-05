Wird der Mai ein schwacher Börsenmonat?

Die deutschen Aktienbörsen haben sich in der vergangenen Handelswoche überwiegend nur wenig verändert. Die Stimmung der Anleger schwankte, allerdings hielten sich die Indexausschläge sowohl nach oben als auch nach unten in Grenzen. Konjunkturdaten waren unterschiedlich ausgefallen, ähnliches galt für die Unternehmenszahlen. In Bezug auf letztere gab es vor allem einen deutlichen Unterschied zwischen den vielbeachteten Branchen Banken und Technologie. Während die US-Tech-Riesen Alphabet (Google-Mutterkonzern) und Microsoft mit ihren Quartalsdaten positiv überraschten, brachten die Zahlen der in der Krise steckenden US-Regionalbank First Republic die Probleme im Bankensektor wieder in Erinnerung. Inflationszahlen aus Deutschland fielen niedriger aus als erwartet, das trotz des Rückgangs hohe Niveau machte aber auch deutlich, dass das Thema den Märkten noch lange erhalten bleiben dürfte.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.