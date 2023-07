Plug Power-Aktie: Analyst sieht Mega-Renditechance! Bullen-Run in Sicht?

Der Analyst betonte, dass Plug Powers Projektankündigungen in Europa ein klarer Beleg für die positive Auftragsentwicklung des Unternehmens seien. Darüber hinaus unterstrich er, dass die erfolgreiche Inbetriebnahme von Anlagen in Louisiana, New York und Texas das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung von Plug Power gestärkt habe.

Tatsächlich ist die Mehrheit der Analysten derzeit optimistisch für die Plug Power-Aktie: 22 raten laut MarketScreener zum Kauf. Acht Analysten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq legte die Plug Power-Aktie am Montag um weitere gut zwei Prozent zu und notiert aktuell bei 12,45 US-Dollar (Stand: 17.07.2023, 10:04 Uhr MEZ).

Tipp der Woche: Einem Sektor, dem Anleger Aufmerksamkeit schenken sollten, ist der Tech-Bereich. Die KI-Revolution ist in vollem Gange und ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. In diesem kostenlosen neuen Report zeigen wir fünf Top-Aktien, die unbedingt auf Ihre Watchlist müssen!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion