Silber: Viel fehlt nicht mehr zum Jahreshoch!

Silber-Aktien kommen ins Laufen!

Die Rallye macht sich nun auch bei vielen Silberproduzenten deutlich, denn auf dem aktuellen Preisniveau wird wieder Geld verdient. So legte die Aktie von First Majestic (9,20 CAD | 6,25 Euro; CA32076V1031) seit Mitte Juni um rund ein Drittel zu. Nicht ganz so stark, aber ähnlich gut läuft es derzeit auch bei der Aktie von Pan American Silver (22,20 CAD | 14,90 Euro; CA6979001089). Viel Potenzial besteht auch in der zweiten Reihe der Silber-Explorer. So befindet sich die Aktie von GR Silver Mining (0,07 CAD | 0,05 Euro; CA36258E1025) noch am Jahrestief und läuft derzeit seitwärts. Das Unternehmen mit dem Hauptprojekt Plomosas in Mexiko kommt gerade einmal auf einen Börsenwert von knapp 23,5 Mio. CAD. Dabei konnte man die Ressource jüngst fast verdoppeln (siehe hier). Die Analysten von Echelon haben ein Kursziel von 0,50 CAD (mehr hier) ausgegeben. HIer besteht als viel Potenzial für mutige Anleger.

Aktieninfo – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: GRSL | CA36258E1025

Aktienkurs: 0,07 CAD | 0,05 Euro

Aktienzahl: 334.819.258 (voll verwässert)

Börsenwert: ca. 23,5 Mio. CAD

davon 63.025.295 Warrants (Durchschnittspreis 0,32 CAD) und 10.014.157 Option (Durchschnittspreis 0,42 CAD)

Große Aktionäre: First Majestic Silver (8,2%), Management & Insider (6,4%)

