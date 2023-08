NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street und die technologielastige Nasdaq-Börse haben sich am Dienstag erneut nicht allzu weit von ihren Vortagesschlussständen entfernt. Kurzzeitig erreichte der Dow Jones Industrial den höchsten Stand seit Februar 2022, kam dann aber rasch wieder zurück. Der Auswahlindex Nasdaq 100 , der bereits mit leichten Verlusten gestartet war, verharrte dort.

Die Anleger dürften sich erst einmal wieder mit Engagements zurückhalten, da zahlreiche wichtige Wirtschaftsdaten in dieser Woche anstehen. Von ihnen ist der Arbeitsmarktbericht für Juli am Freitag der Höhepunkt, denn die Entwicklung des Jobmarktes ist ein wichtiges Kriterium für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Der stark beachtete ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie, der kurz nach dem Börsenstart veröffentlicht wurde, stieg derweil im Juli nicht so deutlich wie erwartet.