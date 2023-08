Was Warren Buffetts hoher Cashbestand über den Aktienmarkt aussagt

Buffetts 5,8-prozentige Beteiligung an Apple ist nach wie vor das Rückgrat von Berkshires Aktienportfolio. Die Apple-Aktie ist in der ersten Jahreshälfte um 50 Prozent gestiegen. Dadurch erhöhte sich Buffetts Anteil um 26,6 Milliarden US-Dollar, der sich zum Ende des Quartals auf 177,6 Milliarden US-Dollar belief und 50 Prozent der Aktienanlagen von Berkshire ausmachte.

Buffetts Wette auf japanische Rohstoffhandelshäuser hat sich im zweiten Quartal ebenfalls ausgezahlt, da alle fünf Firmen ihre Nettoeinkommenszahlen übertrafen. Buffett erhöhte seine Beteiligung an den Unternehmen im Juni auf durchschnittlich mehr als 8,5 Prozent.

Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft hat zudem einen Bargeldbestand von 147 Milliarden US-Dollar gemeldet – nahezu ein Rekord. Das deutet darauf hin, dass Buffett angesichts der hohen Aktienbewertungen Schwierigkeiten hat, Schnäppchen bei Übernahmen oder am Aktienmarkt zu finden.

Die Aktienrückkäufe verlangsamten sich, nachdem die Aktie wieder auf ein Rekordhoch geklettert war. Das Unternehmen gab während des Quartals nur etwa 1,4 Milliarden US-Dollar für Rückkäufe aus, so dass sich der Gesamtbetrag seit Jahresbeginn auf 5,8 Milliarden US-Dollar beläuft.

Die Aktien der Klasse B von Buffetts Berkshire haben im bisherigen Jahresverlauf rund 13 Prozent an Wert hinzugewonnen und schlossen am Freitag bei 349,99 US-Dollar. Das Rekordhoch wurde im März 2022 erreicht – bei 362 US-Dollar. Die Aktien der Klasse A erreichten am Donnerstag einen neuen Rekordwert von 541.000 US-Dollar und übertrafen damit den bisherigen Höchststand von 539.180 US-Dollar, der am 22. März 2022 erreicht wurde.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion