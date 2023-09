Nach dem vorläufigen Tiefpunkt im Juni bei drei Prozent hat sich der Trend in den Verbraucherpreisen also wieder gedreht. 3,6 Prozent lautet der Konsens für heute Nachmittag 14:30 Uhr. Für die wichtigere Kernrate hofft man im Markt dagegen auf einen Rückgang.

Mit einer wieder steigenden Inflation in den USA und dem teuersten Ölpreis seit elf Monaten sind die Rahmenbedingungen auch für den deutschen Aktienmarkt alles andere als gut. So könnte die Europäische Zentralbank sich morgen skeptischer in Sachen Zinspause zeigen als es die Anleger hoffen. Nicht nur rein optisch, sondern auch faktisch notiert der DAX näher an seinen Sommertiefs als an der Marke von 16.200 Punkten, deren Bruch nach oben erst einen charttechnischen Befreiungsschlag darstellen würde.