Das ist die am meisten geshortete Large-Cap-Aktie der Wall Street

Tesla führte im August den dritten Monat in Folge die Liste der am meisten geshorteten US-Aktien an, wie Hazeltree in einem Bericht mitteilt. Am Montag sind die Titel des E-Autobauers um über zehn Prozent gestiegen. Zuvor hatte Morgan Stanley in einer Notiz darauf hindeutet, dass der Supercomputer Dojo den Marktwert von Tesla um bis zu 500 Milliarden US-Dollar steigern könnte. Im Zuge dessen haben die Analysten die Tesla-Aktie von 'Gleichgewichten' auf 'Übergewichten' hochgestuft und das Zwölf-Monats-Kursziel von 250 auf 400 US-Dollar pro Aktie erhöht – dem höchsten Kursziel aller Analysten. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus auf über 117 Prozent. Eine Short-Wette erwartet allerdings einen fallenden Aktienkurs.

Hedgefonds haben in den vergangenen Wochen in rasantem Tempo Leerverkäufe von US-Aktien getätigt, wie aus einer Notiz von Goldman Sachs in dieser Woche hervorgeht. Demnach erreichten die gesamten Leerverkäufe den höchsten Wert seit sechs Monaten.