Börsenentwicklung im Vergleich: Gewinner und Verlierer bei DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500

Gewinner und Verlierer an den Börsen: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 im Vergleich

DAX: Rheinmetall, Daimler Truck Holding und Fresenius als Topwerte

MDAX: Redcare Pharmacy, Fuchs Petrolub Pref und Fresenius Medical Care als Gewinner

SDAX: IONOS Group, Aroundtown und JOST Werke als Spitzenreiter

TecDAX: Nagarro, PNE und Energiekontor als Gewinner

Dow Jones: Apple, Travelers Companies und Visa als Gewinner

S&P 500: Copart, Rollins und Arch Capital Group als Spitzenreiter

Die heutige Börsenentwicklung zeigt eine gemischte Performance der verschiedenen Indizes. Während der DAX, MDAX, SDAX und TecDAX Verluste verzeichnen, können der Dow Jones und der S&P 500 leichte Gewinne verbuchen.Der DAX steht aktuell bei 15.732,06 Punkten mit einem Minus von 0,89%. Unter den Topwerten finden sich Rheinmetall mit einem Anstieg von 1,46%, gefolgt von Daimler Truck Holding mit 0,81% und Fresenius mit 0,80%. Auf der anderen Seite verzeichnen Porsche AG mit -3,09%, Sartorius mit -3,30% und MTU Aero Engines mit -3,59% die größten Verluste.Der MDAX verzeichnet einen Verlust von 1,31% und steht bei 26.940,37 Punkten. Redcare Pharmacy führt die Gewinnerliste mit einem Anstieg von 2,21% an, gefolgt von Fuchs Petrolub Pref mit 0,82% und Fresenius Medical Care mit 0,43%.Die größten Verlierer sind SMA Solar Technology mit -4,28%, Evotec mit -4,63% und ProSiebenSat.1 Media mit -4,81%.Der SDAX steht bei 12.971,19 Punkten und verzeichnet einen Verlust von 0,92%. IONOS Group führt die Gewinnerliste mit einem Anstieg von 5,34% an, gefolgt von Aroundtown mit 4,86% und JOST Werke mit 2,57%. Die größten Verlierer sind HORNBACH Holding mit -5,33%, Morphosys mit -5,46% und Suedzucker mit -6,34%.Der TecDAX verzeichnet den größten Verlust von 1,60% und steht bei 3.059,61 Punkten. Nagarro führt die Gewinnerliste mit einem Anstieg von 1,49% an, gefolgt von PNE mit 0,62% und Energiekontor mit 0,36%. Die größten Verlierer sind SMA Solar Technology mit -4,28%, Evotec mit -4,63% und Morphosys mit -5,46%.Der Dow Jones steht bei 34.688,73 Punkten und verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,24%. Apple führt die Gewinnerliste mit einem Anstieg von 1,65% an, gefolgt von Travelers Companies mit 1,42% und Visa mit 1,24%. Die größten Verlierer sind Boeing mit -0,64%, American Express mit -1,53% und Walgreens Boots Alliance mit -1,90%.Der S&P 500 steht bei 4.462,31 Punkten und verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,26%. Copart führt die Gewinnerliste mit einem Anstieg von 2,79% an, gefolgt von Rollins mit 2,55% und Arch Capital Group mit 2,16%. Die größten Verlierer sind Sealed Air mit -2,48%, Tesla mit -2,50% und Best Buy mit -2,53%. Insgesamt zeigt die heutige Börsenentwicklung eine gemischte Performance der verschiedenen Indizes. Während einige Unternehmen Gewinne verzeichnen, müssen andere Verluste hinnehmen. Anleger sollten die Entwicklungen aufmerksam verfolgen und ihre Investitionsstrategien entsprechend anpassen.