Talfahrt bei SFC Energy: Darum hält Warburg trotzdem am Kursziel fest

Das Management des bayerischen Wasserstoff-Spezialisten betonte die Erwartungen an zukünftiges Wachstum und will nach der feierlichen Eröffnung der Produktionsstätte in Indien im kommenden Jahr unter anderem die Kapazitäten in seinem Werk in Rumänien hochfahren. Auch in den USA und Japan soll die Präsenz ausgebaut und gestärkt werden.

Warburg-Analyst Malte Schaumann hatte sich vom Kapitalmarkttag allerdings etwas mehr erhofft. "Entgegen unseren Erwartungen hat SFC keine aktualisierten Mittelfristziele vorgelegt. Das Management sagte, es erwarte, dass das Unternehmen seinen jüngsten Wachstumskurs weitgehend fortsetzen wird."