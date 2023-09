Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report .

ING-Ökonomen erwarten, dass der Ölpreis (Brent) "in in naher Zukunft die 100-Dollar-Marke überschreiten wird, da die Angebotskürzungen der OPEC+-Länder die schwächere Nachfrage aufgrund der Verlangsamung der Weltwirtschaft mehr als ausgleichen".

Anfang des Monats prognostizierte die OPEC für das vierte Quartal ein Rohöldefizit von bis zu drei Millionen Barrel pro Tag. Da sich die Nachfrage in den USA und China als widerstandsfähig erweist, halten viele Marktteilnehmer einen Ölpreis von 100 US-Dollar für unvermeidlich, selbst wenn der US-Dollar steigt und die Sorgen über die weltweit hohen Zinsen anhalten.

WTI ist seit Ende Juni um rund ein Drittel gestiegen und auf dem besten Weg, den höchsten Quartalsanstieg seit Juni 2020 zu erzielen, als die Preise in den ersten Monaten der Pandemie ins Trudeln gerieten. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent hat diese Woche im Intraday-Handel die 97-Dollar-Marke überschritten.

Der Rückgang der US-Rohöllagerbestände fiel den offiziellen Daten vom Mittwoch zufolge stärker aus als erwartet, was zeigt, wie schnell sich der Markt aufgrund der Angebotskürzungen Saudi-Arabiens und Russlands verknappt.

"Alles deutet darauf hin, dass die Sorge um eine Angebotsverknappung anhält und sich in den Wintermonaten der nördlichen Hemisphäre sogar noch verschärft", sagte Vandana Hari, Gründerin der Beratungsfirma Vanda Insights, auf Bloomberg TV. "Der Markt ist derzeit sehr angespannt, fast am Rande der Panik."

Schrumpfende Lagerbestände in den USA lösen kurzfristig eine Rallye bei Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) aus. Was ist da los?

"Am Rande der Panik"

"Am Rande der Panik" Ölpreis (WTI) knackt kurzzeitig 95-Dollar-Marke – schrumpfende Lagerbestände

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer