BofA & Goldman Sachs verzocken sich gehörig: Liegen aber über den Prognosen!

Der Nettogewinn der Bank of America (BofA) kletterte um zehn Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar, was 0,90 US-Dollar pro verwässerter Aktie entspricht, so das Finanzinstitut. Die Gesamteinnahmen erhöhten sich um 2,9 Prozent auf 25,32 Milliarden US-Dollar.

Ein wesentlicher Wachstumsmotor war der Nettozinsertrag, der um vier Prozent auf 14,4 Milliarden US-Dollar stieg, etwa 300 Millionen US-Dollar über den Analystenschätzungen. Dies wurde durch die steigenden Zinsen und ein wachsendes Kreditportfolio begünstigt.