Dürr bricht nach Warnung über 20 Prozent ein – Analysten sehen Riesen-Chance

Der Aktienkurs des Maschinenbauers Dürr ist am Freitag im Vormittagshandel zweitweise über 20 Prozent eingebrochen. Das Unternehmen hatte am Vorabend nach Börsenschluss seine Prognose für 2024 wegen schwacher Geschäfte mit der Holzbearbeitung gesenkt.

Eine positive Margenentwicklung in den anderen Geschäftsbereichen werde den Ergebnisrückgang des bei Homag gebündelten Holzbearbeitungsgeschäfts wohl nicht kompensieren können, teilte der Konzern aus Bietigheim-Bissingen mit. Eine Besserung sei erst in einem Jahr zu erwarten. Als Reaktion darauf will Dürr daran arbeiten, die Kosten zu senken. Die Prognose für 2023 wurde bestätigt, was die Anleger aber nicht beruhigen konnte.