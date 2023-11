Unternehmensdaten



06:45 Uhr, Schweiz: UBS, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: PEH, Halbjahreszahlen

07:00 Uhr, Schweiz: PSP Swiss Property, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, 9-Monatszahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Evonik, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Norma, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Hella, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Telefonica Deutschland, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Rational, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Schaeffler, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Daimler Truck, Q3-Zahlen

09:00 Uhr, Schweiz: Adecco, Investorentag, London

13:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Investorentag

14:00 Uhr, Deutschland: Hochtief, Q3-Zahlen

14:00 Uhr, USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

17:00 Uhr, Deutschland: Lufthansa Airlines Presse Talk mit Jens Ritter, CEO Lufthansa Airlines, München 23:00

USA: Ebay, Q3-Zahlen

Deutschland: Alstria Office Reit AG, Q3-Zahlen

Deutschland: R. Stahl, Q3-Zahlen

Deutschland: Manz, Q3-Zahlen

Deutschland: ElringKlinger, Q3-Zahlen (detailliert)

USA: Gilead Sciences, Q3-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen

USA: The Mosaic, Q3-Zahlen



Konjunkturdaten

China: Im- und Exporte 10/23

06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 10/23

07:45 Uhr, Schweiz: Seco: Arbeitsmarktdaten 10/23

08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 9/23

08:00 Uhr, Norwegen: Industrieproduktion 9/23

08:30 Uhr, Schweiz: BFS Wohnimmobilienpreisindex Q3

09:00 Uhr, Schweiz: SNB: Devisenreserven 10/23

09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 9/23

11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 9/23

14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 9/23

21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 9/23

