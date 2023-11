Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 haben alle einen Anstieg verzeichnet, während der MDAX einen leichten Rückgang erlebt hat. Der DAX hat mit einem Plus von 0,22% auf 15.356,96 Punkte zugelegt. Dies zeigt eine positive Entwicklung für diesen Index. Der MDAX hingegen hat einen leichten Rückgang von 0,09% auf 25.436,23 Punkte verzeichnet. Dies ist der einzige Index in dieser Aufstellung, der einen Rückgang verzeichnet hat. Der SDAX hat einen Anstieg von 0,11% auf 12.818,49 Punkte verzeichnet. Dies ist ein moderater Anstieg, der jedoch positiv ist. Der TecDAX hat den geringsten Anstieg von allen Indizes mit einem Plus von 0,03% auf 2.995,23 Punkte verzeichnet. Trotz des geringen Anstiegs ist dies immer noch eine positive Entwicklung. Der Dow Jones hat den größten Anstieg von allen Indizes mit einem Plus von 0,32% auf 34.371,81 Punkte verzeichnet. Dies zeigt eine starke positive Entwicklung für diesen Index. Der S&P 500 hat einen moderaten Anstieg von 0,10% auf 4.419,05 Punkte verzeichnet. Dies ist ebenfalls eine positive Entwicklung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten Indizes eine positive Entwicklung verzeichnet haben, mit Ausnahme des MDAX, der einen leichten Rückgang verzeichnet hat. Der Dow Jones hat den größten Anstieg verzeichnet, während der TecDAX den geringsten Anstieg verzeichnet hat.

Die Topwerte im DAX waren Siemens Energy mit einem Anstieg von 6.03%, gefolgt von Fresenius mit 3.43% und Rheinmetall mit 3.25%. Diese Unternehmen konnten starke Gewinne verzeichnen und trugen zur positiven Entwicklung des DAX bei.

Auf der anderen Seite gab es jedoch auch Flopwerte im DAX. Zalando verzeichnete einen Rückgang von -1.17%, gefolgt von E.ON mit -1.22% und Sartorius mit -1.87%. Diese Unternehmen hatten mit Verlusten zu kämpfen und trugen zur negativen Entwicklung des DAX bei.