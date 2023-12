Hätte jemand 1978, dem Jahr, in dem Munger in das Unternehmen eintrat, 100 US-Dollar in Berkshire Hathaway investiert, so wäre diese Investition zum Börsenschluss am Dienstag fast 400.000 US-Dollar wert gewesen, berichtet CNN Business. Hätte man die gleiche Summe im selben Jahr in den S&P 500 investiert, hätte das lediglich 16.527 US-Dollar eingebracht, so die Daten der Bespoke Investment Group. Berkshire-Hathaway-Aktien waren damals noch nicht in verschiedene Klassen eingeteilt und lagen Ende 1977 bei 138 US-Dollar pro Aktie.

Berkshire-CEO Warren Buffett sagte am Dienstag, dass das Unternehmen "ohne Charlies Inspiration, Weisheit und Mitwirkung nicht zu seinem heutigen Status hätte aufgebaut werden können". Munger war vor allem als Buffetts rechte Hand bekannt, der die legendären jährlichen Aktionärstreffen von Berkshire in Omaha leitete.

Aber was war Mungers Investitionsansatz? Munger wettete groß, lange und selektiv mit Hilfe eines gründlichen Screening-Prozesses. Er suchte nach leicht verständlichen Unternehmen, die in jedem Marktumfeld florieren konnten. Er überprüfte die Investitionskandidaten anhand "multipler mentaler Modelle", die, vereinfacht ausgedrückt, aus dem Sammeln und Analysieren von Informationen über das interne und externe Umfeld, in dem die Unternehmen tätig waren, bestanden.

Sobald Munger zu dem Schluss kam, dass ein Unternehmen sein Geld wert war, ging er eine große Wette ein und ließ es in Ruhe: "Sit-on-your-a** investing", wie er es nannte. Sein Ansatz und der von Buffett haben sich in hohem Maße ausgezahlt. Laut Bespoke übertraf Berkshire den S&P 500 in 31 der 46 Jahre, in denen Munger für das Unternehmen tätig war.

Munger hatte allerdings eine tiefe Abneigung gegen Kryptowährungen. "Ich habe es von dem Moment an verabscheut, als es aufkam, und je populärer es wurde, desto mehr habe ich es gehasst", sagte Munger bereits auf der Jahresversammlung von The Daily Journal im Jahr 2018. Der Bitcoin sei außerdem "dumm und böse" und nützlich für "Kidnapper und Erpresser". Er verglich Kryptos mit "Rattengift" und einer "Geschlechtskrankheit". "Es ist einfach lächerlich, dass jemand dieses Zeug kauft. Es ist ein absolut verrücktes, dummes Glücksspiel", so Munger im Februar 2023.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion