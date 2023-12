NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei mühseligen Jahren nimmt eine Wiederbelebung des europäischen Internetsektors aus Sicht der US-Bank JPMorgan Formen an. 2024 rechnet Analyst Marcus Diebel mit einer Besserung, wie aus seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick hervorgeht.

Im laufenden Jahr habe sich der Internetsektor kaum vom Rückschlag des Vorjahres nach dem Boom während der Pandemie erholt, so der Experte. Wiederöffnungseffekte nach Corona hätten speziell im ersten Halbjahr belastet. Die Unternehmen hätten sich rigoros aufs Sparen fokussiert und auch ihre Marketingausgaben reduziert. Gleichzeitig hätten sich die Budgets der Verbraucher angesichts der hohen Inflation verringert. Obendrauf lasteten hohe Zinsen auf den wachstumsorientierten Internetwerten.