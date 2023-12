Die Märke gehen davon aus, dass die Inflation in den USA heute niedriger ausfallen dürfte - wenn die Aktienmärkte dann weiter steigen und die US-Renditen weiter fallen, setzt sich das fort, was schon im November extrem war: die financial conditions werden immer lockerer und stellen so die Fed vor ein Problem. Denn mit lockeren Finanzkonditionen entsteht die Basis für neue Inflation, weil Geld wieder billiger wird und die Nachfrage steigt. Ein heute niedrigere Teuerungsrate würde das Glaubwürdigkeits-Problem für Fed-Chef Powell weiter verschärfen: wenn die Inflation stark zurück geht, wie kann die US-Notenbank dann weiter ihr Mantra vor sich hertragen, dass die Zinsen länger hoch bleiben?

Hinweise aus Video:

1. Zinsen fallen: Zentralbanken stehen am Wendepunkt

2. Deutschlands Schwäche drängt Eurozone in die Rezession

