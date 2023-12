Fed-Mitglieder versichern immer wieder, dass die Zinsen lange hoch bleiben würden - aber die Märkte glauben das nicht und gehen trotz der gestern leicht höheren Inflationsdaten von fünf Zinssenkungen im Jahr 2024 aus (und das obwohl sie keine Rezession erwarten!). Das zeigt, dass die US-Notenbank die Märkte nicht mehr "steuern" kann - die financial conditions werden immer lockerer, machen damit den Effekt der Zinsanhebungen immer mehr zunichte und schaffen so die Grundlage für das Wiederansteigen der Inflation. Was kann die Fed tun, wenn sie feststellt, dass ihre Aussagen von den Märkten nicht mehr geglaubt werden? Sie müsste zu Taten schreiten - und da gibt es ein paar Optionen, die die Märkte durchaus beeindrucken könnten..

Hinweise aus Video:

1. Fed-Vorschau: Kapituliert Powell und signalisiert Zinssenkungen?

2. Alle wachsen nur wir nicht - Wirtschaftsleistung in Deutschland soll 2024 um 0,5% schrumpfen

