In der abgelaufenen Bilanzperiode schrumpfte die Umsatzrendite sogar von 20,9% auf 16,7%. Zwar wurde damit die offizielle Margenprognose mit einer Spanne von 17 bis 20% unterboten. Doch muß man bedenken, daß bei Carl Zeiss Meditec viel Geld in die Forschung geht. Die Ostdeutschen investieren auch in einen Ausbau des Vertriebs.

2022/23 kletterte der Umsatz um knapp 10% auf 2,1 Milliarden Euro. Mittelfristig soll die Ebit-Marge bei mehr als 20% liegen. Carl Zeiss will auch den Verkauf von margenstarken Verbrauchsmaterialien steigern. China steht für etwa ein Viertel der Umsätze. Wegen Corona hatten die Ostdeutschen ihre Lagerbestände an Verbrauchsmaterialien hochgefahren, um bei Lockdowns lieferfähig zu sein. Außerdem haben die Chinesen den Vertrieb von Intraokularlinsen auf ein Vergabesystem umgestellt, das zu niedrigen Preisen führt. Nach der Pandemie normalisieren sich aber die Lagerbestände, so daß auch im China-Geschäft die Profite wieder anziehen.