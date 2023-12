Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine positive Tendenz, mit Ausnahme des SDAX, der einen leichten Rückgang verzeichnet. Der DAX steht mit 16.679,09 Punkten und einem Plus von 0,40% an der Spitze der deutschen Indizes. Er wird dicht gefolgt vom MDAX, der bei 27.257,00 Punkten steht und ein Plus von 0,33% verzeichnet. Der TecDAX zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung und steht bei 3.323,14 Punkten mit einem Plus von 0,25%. Der SDAX hingegen verzeichnet einen leichten Rückgang und steht bei 13.759,54 Punkten mit einem Minus von 0,16%. Die amerikanischen Indizes zeigen eine stärkere positive Entwicklung als die deutschen Indizes. Der Dow Jones steht bei 37.262,99 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,58%. Der S&P 500 steht sogar bei 4.728,54 Punkten und hat ein Plus von 0,76%. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten Indizes heute eine positive Entwicklung zeigen, wobei der S&P 500 die stärkste Performance aufweist. Der SDAX ist der einzige Index, der einen Rückgang verzeichnet.

Die Topwerte im DAX waren die Commerzbank mit einem Anstieg von 1.33%, gefolgt von Brenntag mit 0.66% und Rheinmetall mit 0.63%. Auf der anderen Seite hatten die Flopwerte Porsche Holding SE mit einem Rückgang von -1.33%, Airbus mit -1.43% und Sartorius mit -2.40% zu verzeichnen.

MDAX Top- und Flopwerte

Im MDAX waren die Topwerte die SILTRONIC AG mit einem Anstieg von 4.64%, gefolgt von SMA Solar Technology mit 3.46% und Gerresheimer mit 1.69%. Die Flopwerte waren Aroundtown mit einem Rückgang von -3.22%, Aurubis mit -4.40% und Delivery Hero mit -10.87%.

SDAX Top- und Flopwerte

Die Topwerte im SDAX waren die HORNBACH Holding mit einem Anstieg von 3.58%, gefolgt von GRENKE mit 2.86% und Energiekontor mit 1.92%. Die Flopwerte waren IONOS Group mit einem Rückgang von -3.80%, ProSiebenSat.1 Media mit -7.98% und Morphosys mit -8.16%.

TecDAX Top- und Flopwerte

Im TecDAX waren die Topwerte die SILTRONIC AG mit einem Anstieg von 4.64%, gefolgt von SMA Solar Technology mit 3.46% und Energiekontor mit 1.92%. Die Flopwerte waren United Internet mit einem Rückgang von -1.75%, Sartorius mit -2.40% und Morphosys mit -8.16%.

Dow Jones Top- und Flopwerte

Die Topwerte im Dow Jones waren Walgreens Boots Alliance mit einem Anstieg von 2.50%, gefolgt von Salesforce mit 1.95% und American Express mit 1.94%. Die Flopwerte waren Chevron Corporation mit einem Rückgang von -0.17%, Procter & Gamble mit -0.21% und Apple mit -0.36%.

S&P 500 Top- und Flopwerte

Im S&P 500 waren die Topwerte Carnival Corporation mit einem Anstieg von 7.33%, gefolgt von CarMax mit 6.70% und Moderna mit 6.55%. Die Flopwerte waren Jabil mit einem Rückgang von -0.96%, Southern mit -0.98% und Simon Property Group mit -1.02%.