Um dem knallharten Wettbewerb auf dem Markt mit E-Autos entgegenzuwirken, hat Tesla in 2023 die Preise seiner vier Automodelle weltweit gesenkt, besonders in China. Diese Strategie scheint sich ausgezahlt zu haben, da Tesla trotz des Verlusts von Marktanteilen an lokale Konkurrenten wie BYD in den USA weiterhin als unangefochtener Marktführer gilt. Doch das Ende von Steuervorteilen für E-Autos in den Vereinigten Staaten sowie in Deutschland dürften im kommenden Jahr ebenfalls die Nachfrage bremsen.

Elon Musk hatte zu Beginn des Jahres das ehrgeizige Ziel von zwei Millionen Auslieferungen für 2023 gesetzt. Höhere Kreditkosten und steigende Batteriepreise haben das Unternehmen veranlasst, seine Verkaufsstrategien anzupassen, einschließlich erhöhter Rabatte auf wichtige Modelle zum Jahresende.

"Tesla hat offen zugegeben, dass sich das Unternehmen in einer Zwischenphase mit geringem Wachstum befindet", schrieb Emmanuel Rosner, Analyst bei der Deutschen Bank, in einer Mitteilung unter Berufung auf ein Treffen mit Martin Viecha, dem Leiter der Abteilung Investor Relations.

Im kommenden Jahr dürfte es jedoch klappen mit Musks Zwei-Millionen-Ziel. Laut einer Analysten-Umfrage von Visible Alpha könnten im nächsten Jahr 2,2 Millionen Teslas ausgeliefert werden. Zwischen dem Marktstart des Cybertruck und der Entwicklung eines günstigeren Einstiegsmodells dürften die Margen allerdings auch im kommenden Jahr unter Druck bleiben, lautet die Meinung vieler Analysten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

