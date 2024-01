"Jeder der beiden Geschäftsbereiche [Produkte und Dienstleistungen] steht vor einigen Herausforderungen, die unserer Meinung nach eine weitere Expansion der einzelnen Komponenten begrenzen werden", so die Analysten in einer Mitteilung.

Gleichzeitig könnten eskalierende regulatorische Risiken die Monetarisierung von Apples Ökosystem behindern. "Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass sich regulatorische Entwicklungen in den nächsten Jahren finanziell auswirken werden, wird das wachsende Bewusstsein für Apples Engagement in diesem Bereich unserer Meinung nach den Multiplikator drücken, den die Investoren bereit sind, auf das Dienstleistungsgeschäft zu setzen.

Die Analysten wiesen auch darauf hin, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Apple nun zum ersten Mal seit längerer Zeit das von Nike übersteigt. Daher erscheine die Bewertung "jetzt voll".

"Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass der Beitrag der Dienstleistungen zum Gewinn pro Aktie weiter steigen wird, allerdings nur in relativ bescheidenem Maße, und zwar auf 49 Prozent im Jahr 2026 gegenüber 46 Prozent derzeit. Infolgedessen sehen wir ein begrenztes Potenzial für eine weitere Steigerung des Gewinns durch einen sich entwickelnden Geschäftsmix", schreiben die Analysten.

Die Apple-Aktie bietet laut Marketscreener ein Kurspotenzial von 6,78 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau. Der Analystenkonsens lautet Aufstocken.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.