Die Analysten der Schweizer UBS sehen in ihrem Branchenbericht die Pharmaindustrie als finanziell robust und strategisch gut aufgestellt. Sie betonen, dass die Bewertungen im Sektor, mit Ausnahme von Novo Nordisk, attraktiv sind und auf unterbewertete Investitionsmöglichkeiten hinweisen könnten. Für 2024 werden signifikante Umsatzpotenziale aus neuen klinischen Studien und Produktfreigaben erwartet. Die US-Gesundheitsreform könnte erheblichen Einfluss auf die Preisgestaltung und Absatzmengen von Medikamenten haben. Drei große Player der Branche, GSK, Novartis und Sanofi, wurden auf Kaufen hochgestuft, während Novo Nordisk und Bayer als Neutral eingestuft wurden. AstraZeneca erhielt eine Verkaufsempfehlung. Die UBS sieht kaum noch Aufwärtspotenzial für Roche, da das Unternehmen in neue, wettbewerbsintensive Therapiegebiete führen wird, was wahrscheinlich weitere kommerzielle Investitionen erfordert.