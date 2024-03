Die Bitcoin-Prognose von 125.000 US-Dollar, die zur Bewertung von MicroStrategy verwendet wurde, basiert auf der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) des Kryptowährungspreises der letzten zehn Jahre.

Das Softwaregeschäft von MicroStrategy fungiere als "Ballast für diese Bewertung" aber generiere einen Cashflow, der für den Kauf zusätzlicher Bitcoin verwendet werden kann, so der Bericht weiter.

Während MicroStrategys jüngstem Earnings Call am 7. Februar sagte CFO Andrew King, das Unternehmen sei "der größte Unternehmensbesitzer von Bitcoin in der Welt, und wir sind unserer Bitcoin-Akquisitionsstrategie mit höchster Überzeugung treu geblieben."

In den vergangenen Wochen hat MicroStrategy weitere 3.000 Token für 155 Millionen US-Dollar gekauft, wodurch sich der Gesamtbestand auf 193.000 Münzen erhöhte, wie das Unternehmen Anfang der Woche mitteilte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

Tipp aus der Redaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.