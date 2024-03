NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Webhosting-Spezialist habe im vierten Quartal mit seinem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der über dem Konsens liegende Ebitda-Ausblick auf das Jahr 2024 sei bestätigt worden./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 07:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 07:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 19,34EUR auf Tradegate (21. März 2024, 10:05 Uhr) gehandelt.