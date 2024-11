Bayer: Mega US-Hedgefonds wettet auf mehr Schmerzen für Anleger

Die Bayer-Aktie ist am Dienstag auf ein 20-Jahrestief eingebrochen. Im Jahr 2024 ist der Marktwert von Bayer bereits um mehr als 36 Prozent gesunken und beläuft sich nun auf etwa 20 Milliarden Euro. Vor einem ersten negativen Glyphosat-Urteil im Sommer 2018, kurz nachdem die Übernahme von Monsanto abgeschlossen wurde, lag der Börsenwert noch bei nahezu 92 Milliarden Euro.

In der Folge hat der Hedgefonds D.E. Shaw aus New York eine Short-Position in Höhe von 102 Millionen Euro gegen die Aktien des Leverkusener Pharma- und Agrarunternehmens eröffnet. Diese Information wurde aus einem Dokument ersichtlich, das am Mittwoch in Deutschland eingereicht wurde.