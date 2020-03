PFIZER: PFE // ISIN: US7170811035

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 85%

Neues Tief! Der Pharmariese baut im Laufe der letzten Woche ein markantes Hoch in Welle B aus, wie es bisher unsere Primärerwartung war. Der folgende Abverkauf im Rahmen der Welle c in Pink gestaltet sich deutlich impulsiver aufgrund der allgemeinen starken Korrektur in den Aktienmärkten.

So erreichen wir bereits am Mittwoch unseren gelben Tradingbereich in der $34er-Region. Bei $34.09 befindet sich das Idealziel der Welle [4] in Grün. Wir müssen jedoch aufgrund der allgemeinen Unsicherheit und erhöhten Volatilität an den Märkten davon ausgehen, dass die Bären den Kurs weiter nach Süden befördern werden. Wir sollten dabei jedoch nicht das 50%-Retracement bei $30.24 unterschreiten, da sonst die Chancen, dass wir uns in einer Welle 4 befinden, deutlich sinken und dies eine größere Korrektur zur Folge hätte. Wir warten daher mit einem Longeinstieg erst einmal ab, wie sich der Markt die nächsten Tage entwickelt und wie sich die allgemeine Situation an den Finanzmärkten ausspielt. Sobald wir Einsteigen können Sie von uns die exakten Signale zum Einstieg erhalten.