Und weiter: „Im Aufwärtstrend befinden sich ferner Mensch & Maschine aus SCALE, LKPF Laser und Shop Apotheke als Aufsteiger in den SDAX und Teamviewer in den MDAX, Netflix und Nvidia aus dem Nasdaq 100, Nintendo vom Nikkei 225, Electronic Arts aus dem Nasdaq 100, Thermo Fisher vom S&P 500 und SolarEdge aus Israel. Eine richtige Kursrally legten auch der Onlinehändler Shopify aus Kanada und ebenso der Nutznießer von Videokonferenzen, ZOOM, hin. Auch der Arzneimittelentwickler Dermapharm vom SDAX, beste Neuemission 2018 in Deutschland, und Drägerwerk aus dem SDAX, Spezialist für Schutzkleidung und Sicherheitssysteme, befinden sich deutlich im Aufwind. Ebenso entwickelt sich der Spezialist für Mitarbeiter-Management Atoss Software erfreulich. Gleiches gilt für den Essenslieferanten HelloFresh, Aufsteiger in den MDAX.

All diese Titel befinden sich mit Ausnahme von Isra Vision, RIB Software und Qiagen weiterhin in meinem Depot. Es gab ansonsten bestenfalls hier und da Teilverkäufe; denn meine besten Rennpferde bleiben im Stall. Ein Crash ist gut - für Leute mit Mut. Mein breit gestreutes Aktienportfolio bestätigt dies eindrucksvoll.“

Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) hat an den Börsen zeitweise zu heftigen Kursverlusten geführt: Der MSCI World Index, der über 1.600 Aktien aus 23 Industrieländern abbildet, fiel beispielsweise von seinem Hoch im Februar 2020 bis Mitte März um mehr als 30 Prozent. Inzwischen setzte jedoch wieder eine deutliche Erholung ein:

Der deutsche Leitindex DAX verlor im selben Zeitraum sogar mehr als 35 Prozent! Innerhalb des letzten Monats konnte der DAX jedoch mehr als 15 Prozent hinzugewinnen:

Autor: Ferdinand Hammer

