GR Silver Mining entdeckt neue Gold-Silber-Zone auf Plomosas-Projekt!

Anfang März erst hatte GR Silver Mining (0,34 CAD | 0,23 Euro; CA36258E1025) das Plomosas-Projekt von First Majestic Silver erworben. Im Gegenzug stieg der Produzent zum Großaktionär von GR Silver auf. Nun werten die Geologen des Unternehmens bestehende, aber nie analysierte und publizierte Bohrlöcher auf dem Projekt aus. Insgesamt sechs Zonen hat man dabei auf seiner Prioritätenliste. In diesen wurde in der Vergangenheit Silber und Gold, aber auch Blei und Zink abgebaut und für diese gilt es noch jede Menge Daten und Bohrkerne aus neuerer (2016 bis 2018) wie früherer Zeit zu analysieren. Am 23. April hatte man bereits sehr hochgradige Ergebnisse aus einer dieser sechs Zonen publiziert. Nun konnte man Resultate für sogenannte Step-Out-Bohrungen vorlegen, die auf eine neue Gold-Silber-Zone hindeuten. Dort stieß man mit Bohrloch SD-3 auf 3,092 Kilo Silberäquivalent über 1,8 Meter. Ein Teil dieses Abschnitts wies sogar 8,378 Kilo Silberäquivalent über 0,6 Meter auf (zu allen Bohrergebnissen). Vorstandschef Marcio Fonseca sieht in diesen Ergebnissen eine Bestätigung für eine neue, hochgradige Gold-Silber-Zone und eine große Chance, diesen Bereich für eine künftige Ressourcenschätzung nutzen zu können.

Neue Ressourcenschätzung in Arbeit

Daneben treibt GR Silver Mining auch das benachbarte San Marcial-Projekt weiter voran. Hierfür hatte Marcio Fonseca eine neue Ressourcenschätzung binnen sechs Monaten angekündigt. Aktuell läuft zudem noch eine Finanzierung im Rahmen eines Bought Deals, bei der die Bank das Risiko der Platzierung übernimmt (mehr hier). Obwohl der Platzierungspreis mit 0,27 CAD deutlich unter dem aktuellen Börsenkurs liegt, scheint es keinen Verkaufsdruck auf die Aktie zu geben. Offenbar wollen hier viele Aktionäre keine Stücke aus der Hand geben. Aktuell könnte neben weiteren Bohrergebnissen von allem der Silberpreis für Musik in der Aktie sorgen. Charttechnisch spricht vieles für einen Ausbruch, das sollte auch GR Silver Unterstützung geben.