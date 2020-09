Die Besitzer der Double Diamond Farms haben sämtliche Aktien für ein Joint Venture mit Aphria verkauft. Dies sind keine guten Nachrichten für den Cannabisproduzenten. Wir haben unsere Szenarien entsprechend aktualisiert.

Szenario 1 Primärszenario 65%

Die Sache entwickelt sich weiter zu einer echten Geduldsprobe. Wir gehen immer noch primär davon aus, dass die Aktie ein korrektives Zwischentief bei der Unterstützung von C$5.45 hinterlegt hat. Sie wäre nun eigentlich in einer guten Verfassung, um die laufende Welle i nach v (im Chart in Gelb) mit einem massiven Anstieg, der zunächst über die Hürde bei C$7.18 führt, weiter abzuarbeiten. Bei der erfolgreichen Wende nach Norden sollte die Kraft ausreichen, um letztlich bis in den Bereich von C$12.90 vorzustoßen. Allerdings müssen wir auch noch eine Alternative in Betracht ziehen, sollte der Titel nun nicht den Sprung über die C$7.18 schaffen.

Szenario 2 Alternativszenario 35%

Sollte der Titel nun nicht wie oben beschrieben die Wende nach Norden schaffen und nochmals unter die Unterstützung von C$5.45 fallen, wäre auch ein weiterer Rückfall bis auf die Unterstützung von C$4.50 sehr wahrscheinlich. Wir müssen auch in dieser Variante davon ausgehen, dass die Bullen bereits in Lauerstellung liegen. Wir warten darauf, dass sie die Gelegenheit nutzen.

FAZIT

Die Sache zieht sich und die Aktie hängt weiter im Seitwärtstrend fest. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Aktie mit einem massiven Impuls nach oben über die Hürde bei C$7.18 ausbrechen dürfte. Damit sollte sich eine solche Dynamik entwickeln, dass der Titel auch weiter nach Norden durchstarten kann. Allerdings sehen wir hier auch noch die Variante, dass die Aktie zunächst nochmal bis auf die Unterstützung bei C$4.50 zurückfällt, bevor hier der Weg frei für einen nachhaltigen Anstieg wäre. In beiden Varianten erwarten wir, dass sich die übergeordnete Aufwärtsbewegung durchsetzt. Die Bullen sollten also früher oder später zum Zug kommen.

Dort würde sich eine gute Möglichkeit für eine Long-Positionierung in der Aktie bieten.

