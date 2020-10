Unser Zielbereiche in ETH als auch BTC sind gesetzt. Wir sind investiert in Bitcoin und warten auch den richtigen Moment um auch bei Ethereum den Einstieg zu finden. Wie es jetzt weiter geht lesen Sie hier!

Wie in unseren letzten Updates erwähnt, können die Bullen im gestrigen Handel den Markt noch einmal weiter nach Norden befördern, und wir befinden uns jetzt in Regionen der $11800 knapp unter der wichtigen $12000 Marke. Diese bzw. die $12067 sollten jetzt keinesfalls von den Bullen gerissen werden, da sonst eine größere Aufwärtsbewegung in den Vordergrund rückt. Unser hinterlegter Abverkauf in Welle 2 in Hellblau wäre dann erst einmal auf Eis gelegt.

Mit dem Sprung über die $12067 könnten wir einen Long Einstieg tätigen. Wer risikofreudiger unterwegs ist, kann über dieser Marke auch eine Entry Order platzieren. Primär befindet sich der Bitcoin allerdings weiter in einer Korrektur, in der wir Preise um $8000 erwarten, bevor die langfristige Aufwärtsbewegung startet.

In Ethereum bleiben die Bullen weiterhin hinter ihren Kollegen im Bitcoin zurück. Aber auch hier kommen wir in einen sehr spannenden Bereich Es gelingt kein neues Zwischenhoch auszubauen, und auch der Tradingbereich ist noch gute 9% entfernt. Ethereum gibt damit ein deutlich korrektiveres Bild ab, als dies in Bitcoin der Fall ist. Dennoch kann das hinterlegte Ziel im gelben Tradingbereich zwischen $420 und $450 weiterhin erreicht werden.

Dafür sollten sich die Bullen jetzt aber ranhalten, da ein Abverkauf in Bitcoin sehr wahrscheinlich auch fallende Kurse in Ethereum bedeuten würde. Sehr wahrscheinlich werden wir jeweils für BTC als auch ETH Short Positionen hinterlegen wenn unsere in GELB hinterlegten Zielbereiche erreicht sind.

