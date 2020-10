Marktkommentar: Aktienindizes mit Bodenbildungsversuch

Die Anleger gerieten am Mittwoch nach der weiter steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen und der schärferen Lockdown-Maßnahmen in Panik.

Der S&P 500 baute seine Verlustserie für einen dritten Tag in Folge aus und verbuchte mit -3,5% den stärksten Rückgang seit Juni. Der Index konnte den Ausverkauf am Fibonacci-Retracement von 78,6% der am 24. September eingeleiteten Aufwärtsbewegung stoppen, beendete jedoch den Handelstag unterhalb des 100er-EMA (D1-Chart). Am Donnerstag gewinnt der S&P 500 an Wert und versucht, den gleitenden Durchschnitt zurückzuerobern. Einige Händler setzen nach der steigenden Volatilität auf eine technische Erholung. Erst ein nachhaltiger Durchbruch des unterschrittenen Bodens bei 3.360 Punkten würde den kurzfristigen Abwärtstrend umkehren.

EURUSD hat am Mittwoch seinen Einbruch, der Sonntagnacht eingeleitet wurde, bis auf 1,1717 vertieft. Gegen Mittag reagierte das Paar auf einen wichtigen technischen Bereich: Die Aufwärtstrendlinie, die auf das Tief vom 25. September zurückzuführen ist, und das Fibonacci-Retracement von 78,6% des Mitte Oktober begonnenen Impulses. Die nachfolgende Erholung erreichte am späten Nachmittag bei 1,1760 ihren Höhepunkt. Bei einem Ausbruch nach oben könnte das gestrige Tageshoch (1,1785) oder die psychologisch wichtige 1,18er-Marke, die im 4-Stunden-Chart mit dem 50er-EMA übereinstimmt, anvisiert werden.

Der DE30 hat am Mittwoch seine Wochenverluste ausgeweitet und die Sitzung auf dem tiefsten Niveau seit Ende Mai beendet. Der Verkaufsdruck ließ am Abend nach und heute versuchen die Bullen, die lokale Widerstandszone bei 11.600 Punkten zu überwinden. Ein Ausbruch könnte im 30-Minuten-Chart einen Anstieg in Richtung des 100er-EMA (11.800 Punkte) auslösen, der am Montag unterschritten wurde. Solange der gleitende Durchschnitt nicht zurückgewonnen werden kann, besteht die Gefahr, dass die Bären immer wieder zu neuen Angriffen ansetzen.



