GR Silver Mining: Bulk Sample liefert hochgradiges Silber-Konzentrat, Aktie legt kräftig zu!

GR Silver Mining hat erstmals ein Großprobe vom Plomosas-Projekt zu Testzwecken verarbeiten lassen. Es lieferte ein hochgradiges Silberkonzentrat! Die Aktie legte daruahin prozentual zweistellig zu.

So langsam wird es ernst auf dem Plomosas-Projekt von GR Silver Mining (0,63 CAD | 0,39 Euro; CA36258E1025) in Mexiko. Im März dieses Jahres hatte man es von First Majestic Silver übernommen, jetzt schon nahm man ein Großprobe, ein sogenanntes Bulk Sample. Insgesamt wurden 2.700 Tonnen an eine nur wenige Kilometer entfernte Verarbeitungsanlage geliefert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. So kam man im Durchschnitt auf ein Silberkonzentrat von 15,1 Kilogramm je Tonne Gestein (alle Ergebnisse im Detail). Die Großprobe stammt aus der San Juan getauften Zone. Dort gab es bisher überhaupt keinen Abbau, aktuell betreibt dort GR Silver mit einem Bohrgerät allerdings Explorationsarbeiten.

Standard-Verarbeitungsverfahren funktioniert

Das Ergebnis ist mehr als ermutigend und macht deutlich, wie groß das Potenzial auf dem Plomosas-Projekt ist. Denn das Gestein konnte mit einem Standard-Verfahren verarbeitet werden. Dies ist ein erster Hinweis, dass die Produktionskosten niedrig sein könnten, wenn GR Silver Mining in der Zukunft mit einer kommerziellen Förderung beginnt. Zudem können auf dieser Basis nun auch metallurgische Testarbeiten durchgeführt werden. Dabei gilt: Je mehr Silber (und Gold, Blei, Zink) aus dem Gestein gelöst werden kann, desto wertvoller ist das Endprodukt. Für CEO und Firmengründer Marcio Fonseca sind die Ergebnisse des Bulk Sample eine gute Indikation dafür, dass aus dieser Zone ein hochgradiges Silberkonzentrat produziert werden kann.

GR Silver Mining

Aktie gewinnt 10%

Das sehen offenbar auch die Investoren so. Die Aktie legte gestern an der Heimatbörse in Toronto um rund 10 Prozent zu und notiert nun wieder über der Marke von 60 Cent. Doch das muss noch nicht alles sein. Denn GR Silver will zudem für das benachbarte Projekt San Marcial eine aktualisierte Ressourcenschätzung vorlegen. Bisher verfügt man hier über 47 Mio. Unzen Silberäquivalent, wo von sich 36 Mio. Unzen bereits in der höherwertigen Kategorie „indicated“ befinden (mehr hier). Für das Plomosas-Projekt hat Fonseca eine erste Ressourcenschätzung für das erste Quartal 2021 angekündigt. Sie soll noch vor der großen Branchenmesse PDAC Anfang März in Toronto veröffentlicht werden.