Märkte am Dienstag: DAX zeigt Stärke – Scharfe Korrektur bei VW-Aktie

Schlechte Nachrichten von der Corona-Front drückten zunächst auf die Stimmung an der Frankfurter Börse. Doch im Laufe des Dienstagnachmittags kämpfte sich der DAX wieder in die Gewinnzone zurück.

An der Frankfurter Börse war die Stimmung am Dienstagvormittag zunächst etwas eingetrübt, denn der deutsche Lockdown geht weiter und wird über Ostern nochmals kurzfristig verschärft. Deshalb dürfte die Konjunktur-Erholung hierzulande langsamer voranschreiten als bislang erhofft. Der DAX konnte sich im weiteren Tagesverlauf aber wieder erholen und notierte am Dienstagnachmittag zeitweise knapp im Plus.

Gewinnmitnahmen sorgen für VW-Abverkauf

Am Dienstagnachmittag gibt es im DAX 20 Gewinner und zehn Verlierer. Zu den stärksten Verlierern gehörte zeitweise die Volkswagen-Vz-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um über vier Prozent nach unten.