AB Inbev – Die Krise ist vorbei

Es geht wieder aufwärts bei Anheuser-Busch Inbev (AB Inbev) – sowohl operativ als auch an der Börse. Nachdem im Gj. 2020 der Umsatz der nach Absatzvolumen weltweit größten Brauerei-Gruppe um 10,4% auf 46,9 Mrd. US-Dollar schrumpfte, das EBITDA um 18,3% auf rd. 17,0 Mrd. Dollar sank und sich der Kurs der Aktie (63,57 Euro; BE0974293251) in der Spitze mehr als halbierte, stehen die Zeichen nun wieder auf Wachstum.

Den immer mehr Staaten kehren dank des Impffortschritts zu einer gesellschaftlichen Normalisierung zurück. Aus gastronomischer Sicht könnte der Sommer 2021 durchaus wieder ein Erfolg werden – auch wenn Massenveranstaltungen wie Public Viewing bei der Europameisterschaft oder das Oktoberfest in diesem Jahr nicht stattfinden werden. Dennoch halten wir es für vorstellbar, dass der Gewinn von AB Inbev am Ende noch ein bisschen stärker steigt. CEO Brito wird es egal sein, er ist dann ohnehin nicht mehr für den Konzern, der Marken wie Beck‘s, Diebels, Franziskaner oder – ja wirklich – Corona in seinem Portfolio hat, tätig. Zum 1.7. wird er nach 17 Jahren im Amt durch den bisherigen Nordamerika-Chef Michel Doukeris ersetzt. Wie zu hören ist, störte sich der Aufsichtsrat an Britos aggressivem Übernahmestil.

Anleger nehmen den Führungswechsel achselzuckend hin. Für sie zählt in erster Linie der operative Erfolg. Und der dürfte sich auch unter Doukeris fortsetzen. Die in Brüssel notierte Aktie stieg seit Anfang März um rd. 35%, hat bis zum Niveau, das sie vor dem Corona-Crash gesehen hat, aber noch immer fast 20% Luft. Angesichts eines KGVs von 21 ist ausreichend Potenzial für diesen Kurssprung vorhanden.

Wir raten daher zum Einstieg bei AB Inbev mit Stopp bei 50,80 Euro.



