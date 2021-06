Heidelberger Druck: Schon bald wieder schwarze Zahlen?

Heidelberger Druck will im laufenden Geschäftsjahr wieder in die Gewinnspur wechseln. Die Aktie könnte ihre jüngste Kurs-Rallye deshalb in Kürze fortsetzen.