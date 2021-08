Insiderkäufe: CEO stockt Position bei Maritime Ressources auf!

Die Aktie von Maritime Resource hat unter dem Absturz des Goldpreises gelitten. Vorstandschef Garett MacDonald nutzte nun die Kursschwäche des Gold-Developers, um im freien Markt Aktien hinzuzukaufen.

Die Aktie von Maritime Resource hat unter dem Absturz des Goldpreises gelitten. Vorstandschef Garett MacDonald nutzte nun die Kursschwäche des Gold-Developers, um im freien Markt Aktien hinzuzukaufen. Noch dieses Jahr will das Unternehmen mit dem Bau seiner Goldmine beginnen.

Maritime Resources: Insiderkauf starkes Signal an den Markt

Insinderkäufe sind immer ein gutes Zeichen dafür, dass das Management voll hinter einem Unternehmen steht. Oft sind sie auch ein Hinweis darauf, dass ein Unternehmen mehr wert ist als aktuell. Garett MacDonald hat nun dieses Vertrauen unter Beweis gestellt. Der CEO von Maritime Resources (0,135 CAD; CA57035U1021) fiel nun mit solch einem Insiderkauf auf. Der Vorstandschef erwarb auf dem freien Markt weitere Maritime-Aktien. MacDonald erwarb am 21. August insgesamt 132.000 Anteile zum Preis von 0,15 CAD je Aktie (siehe hier). Maritime Resources fährt derzeit ein umfangreiches Explorationsprogramm über 40.000 Bohrmeter, um die Ressource auf seinen Projekten zu erhöhen. Im Fokus steht 2021 aber der Start des Minenbaus auf dem Hammerdown-Projekt in der kanadischen Provinz Neufundland. In den vergangenen 15 Monaten hat man bereits eine Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) veröffentlicht, die Exploration vorangetrieben, mit Nugget Pond eine Verarbeitungsanlage gekauft sowie die Freigabe durch die zuständige Umweltbehörde erhalten. Geplant ist, dass in den ersten fünf Produktionsjahren jeweils 69.500 Unzen Gold abgebaut werden. Legt man einen Goldpreis von 1.700 Dollar zu Grunde, dann würde Maritime Resources im ersten vollen Produktionsjahr rund 115 Mio. US-Dollar einnehmen. Dem steht aktuell ein Börsenwert von umgerechnet rund 46 Mio. US-Dollar gegenüber. Die Analysten von Cormark haben ein Kursziel von 0,30 CAD für die Maritime-Aktie ausgegeben. Diese hatte jüngst die Marke von 0,20 CAD überschritten, gab aber nach dem Rückgang beim Goldpreis kräftig nach. Dies bietet Anlegern die Chance, nun relativ günstig einzusteigen. Dem Kursziel der Analysten folgend ergibt sich eine Rendite-Chance von aktuell mehr als 100 Prozent.

Aktieninfo Maritime Resources

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE

Aktienkurs: 0,135 CAD

Börsenwert: 57,6 Mio. CAD

Aktienzahl (voll verwässert): 426,7 Mio.

davon Optionen/Warrants: 21,1 Mio. | 7,2 Mio. (3,1 Mio. zu 0,15 C$ bis August 2022; 4,1 Mio. zu 0,18 C$ bis März 2023)