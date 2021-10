Die Aktie von Valneva ist seit Montag von zwölf auf knapp 20 Euro hochgeschossen. Positive Impfstoffdaten und der Rückschritt von Konkurrent Novavax spielen dem französischen Biotechnologieunternehmen in die Karten.

Die w:o-Community ist aus dem Häuschen und stellt sich die wesentlichen Fragen: Wohin geht die Reise des Corona-Impfstoff-Herstellers? Kann der Kurseinbruch vor ungefähr fünf Wochen wettgemacht werden? Ist die Zulassung im Kurs schon eingepreist?

w:o-User-Antworten:

ct999: „Sieht man sich die Kursentwicklung von Biontech und Novavax an, wird es auch hier noch einige Tiefs geben. Jedes Mal den richtigen Zeitpunkt zum Wiedereinstieg zu erwischen, ist zu stressig. Ich lasse Valneva jetzt liegen. Mit dem Borreliose-Impfstoff könnten gute Phase-3-Ergebnisse wohl frühestens ein bis zwei Jahren kommen und dem Kurs nochmal Schub geben.“

Felicitas100: „Könnte Valneva die zweite Biontech werden? Wer jetzt noch nicht bei Biontech investiert ist, könnte hier eine neue Chance kriegen. Bevor man die Rücklichter wieder einmal sieht, bin ich zum guten Kurs rein. Sollte die Zulassung demnächst kommen, sehen wir wahrscheinlich Kurse um die 30 Euro. Auf jeden Fall ein besseres Engagement als Curevac bei dem Kurs. Für eine Curevac-Aktie kriegt man fast zwei Valneva-Aktien – bin dabei.“

bernd1980: „Es ist egal, wann mit irgendeiner Zulassung gerechnet wird, aber man sollte und kann sicher damit rechnen, dass eine Zulassung kommt. Dies ist aktuell noch nicht eingepreist, da sind wir wieder bei der Marktkapitalisierung, welche im Verhältnis zu anderen Konkurrenten super gering ist. … Es gibt immer welche, die meinen bei so einem Lauf All in gehen zu müssen, weil sie denken, etwas zu verpassen. Dann gibt es Gewinnmitnahmen und schon ist man wieder down. Trotzdem freue ich mich über diesen Verlauf, ist doch ganz klar.“

MrNobody1984: „Das Risiko, das ich sehe, ist, dass der Impfstoff mit dem von AstraZeneca verglichen wird. Immerhin wird in einigen Ländern schon keiner mehr von AstraZeneca verimpft. Warum sollen die Länder, die schon ausreichend Impfstoffe haben auf neue umschwenken? Ein Wechsel macht nur Sinn, wenn es Vorteile bringt. Aber auch nur dann, wenn es nicht schon Verträge gibt. Es würden vermutlich nur Länder in Betracht kommen, die noch nicht ausreichend durchgeimpft sind beziehungsweise Impfstoff besitzen. Auch ist doch wichtig, wie gut der Impfstoff bei der Delta Variante beziehungsweise neuen Mutationen wirkt.“

willimiller1: „Der Impfstoff ist doch noch gar nicht zugelassen. Das heißt im Klartext: Es könnte auch ganz anders kommen. Ich bin vorsichtig geworden, gerade auch in Hinblick auf Curevac und die anderen ach so hervorragend wirkenden Impfstoffe. Sprichwort: Bevor der Bär nicht erlegt ist, nicht schon das Fell verkaufen. Ich finde diesen Kurs schon leicht übertrieben. Aber: Sollte der Impfstoff positiv überraschen, erleben wir hier eine zweite Biontech. Aber so weit sind wir noch lange nicht.“

greendealinvestments: „Jedem sollte bewusst sein, dass der Kurs im Moment nur von der Fantasie einer baldigen Zulassung, und einer möglichen Kompensation der Geschäfte durch die Novavax-Probleme im Sinne des Covax-Programms, getragen wird. Solange es die Zulassung nicht gibt und keine Informationen über Lieferverträge und Abnahmevereinbarungen bekannt werden, ist das alles wenig solide und kann schnell wieder nach unten gehen. Valneva ist leider mit dem Impfstoff ein Jahr zu spät dran. Wieviel vom Kuchen tatsächlich übrig bleibt, oder ob es eher nur Krümelchen sein werden, kann niemand sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Also ja, vorsichtig sein und sich sein Depot nicht bis an die Unterkante mit Valneva vollstopfen. Im Moment sieht es gut aus, scheint noch Druck da zu sein. Mal sehen, was bei 20 Euro passiert. Ich denke über einen Teilverkauf nach. Ich sehe Valneva nicht als solides Langzeitinvestment. Aber mittelfristig ist durchaus noch etwas möglich.

Bis zum nächsten Börsengeflüster.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion