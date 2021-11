Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Biontech, Gazprom, Apple – die beliebtesten Aktien in Deutschland Gestartet war der DAX im Oktober mit knapp über 15.000 Punkten, am Ende lag er, nach einigen Rücksetzern, bei über 15.700 Punkten – wenn der November daran anschließt, liegen wir am Ende bei über 16.000 Punkten. Der Auslandsanteil der an der Börse …