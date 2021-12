Defiance Silver: Aktie mit Doppeltief, Silberpreis macht Hoffnung!

Der Silberpreis kämpft heute mal wieder mit einem starken Dollar . Der Greenback zieht immer noch viele Investoren als sicherer Hafen an. Zu viel an Börsenwert ging in den vergangenen Wochen verloren. Zudem belasten sicherlich strategische Umpositionierungen der Institutionellen Investoren. Die Federal Reserve wird ihre Anleihekäufe stärker reduzieren als erwartet und wahrscheinlich schon im März 2022 ihreLiquiditätszufuhr von dieser Seite einstellen. Das Tapering trifft die Märkte härter als Omikron. Und so trifft der Starke Dollar heute den Silberpreis mal wieder, dieser sackt um mehr als einen Prozent ab. Allerdings sollte um 22 US-Dollar je Unze auch der Boden erreicht sein. Das macht auch Hoffnung für viele Silberwerte.

Defiance Silver: Aktie zurück auf Los!

Gebeutelt von den Verlusten beim Silberpreis wurde zuletzt auch die Aktie von Defiance Silver (0,53 CAD | 0,37 Euro; CA2447672080). Sie sackte in Toronto bis auf 0,44 CAD ab. Hier stand sie zuletzt Mitte September. Damit ist der Titel momentan ein Spiegelbild des Silberpreises, wenn auch mit ordentlich Hebel dahinter. Fakt ist, dass man operativ gut vorankommt. Die Kanadier bohren derzeit auf ihrem Flaggschiffprojekt in der mexikanischen Provinz Zacatecas und erwarten spätestens im Januar die nächsten Bohrergebnisse. Zudme hat man mit dem Tepal-Gold-Kupfer-Projekt ein weiteres Ass im Ärmel. Ausführliche Informationen finden Sie dazu an dieser Stelle. Genug Cash steht den Kanadiern zur Verfügung. Aktuell hat man rund 16 Mio. CAD in der Kasse und ist schuldenfrei. Bis Ende nächsten Jahres will Defiance rund 5 bis 8 Mio. CAD davon in die Weiterentwicklung der Projekte investieren. Daneben dürften noch über die ausstehenden Warrants dem Unternehmen Barmittel zufließen. Die aktuell niedrigen Kurse sind eine Chance für langfristig orientierte Investoren, hier ein paar Stücke günstig einzusammeln.