Wachstumsstarke Tech-Titel wurden durch die Aussicht auf Zinserhöhungen und den Kurswechsel der Federal Reserve bereits Anfang des Jahres unter Druck gesetzt. Mit dem Ukraine-Krieg und nach enttäuschenden Quartalsergebnissen haben viele Tech-Aktien massive Verluste einkassiert.

Wie CNBC berichtet, sieht UBS trotz des schwierigen Umfelds im Technologie-Sektor Chancen: "Während die kurzfristige Volatilität anhalten könnte, erwarten wir, dass sich die Bewertungen stabilisieren und sich das starke Gewinnwachstum in den nächsten zwölf Monaten in den Aktienkursen widerspiegeln wird", so Vincent Heaney, Analyst bei UBS.