Brixton Metals: BHP-Deal abgeschlossen, Großaktionär Crescat zieht mit!

Vor wenigen Wochen gab Brixton Metals den Einstieg des Mining-Riesen BHP bekannt. Mit Crescat Capital nutzt ein weiterer Großaktionär seine Option und erhöht ebenfalls seinen Anteil. Der Freefloat wird knapp.

Erst zum zweiten Mal in diesem Jahr hat BHP den Einstieg bei einem Gold-Kupfer-Explorer gewagt (mehr hier). Vor wenigen Wochen sicherte sich der britische Mining-Riese 19,9 Prozent an Brixton Metals (0,20 CAD | 0,14 Euro; CA11120Q3026). Nun gab Brixton den Abschluss der Transaktion bekannt. BHP hält fortan 19,9 Prozent der Anteile und hat nun einen Fuß in der Tür beim Thorn-Projekt in Kanada. Es befindet sich zwar noch in einem frühen Explorationsstadium, dennoch erscheint es aufgrund der bisherigen Ergebnisse aussichtsreich.