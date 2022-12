Das Zinsgespenst mag im Moment erst einmal Reißaus genommen haben. Eine Kehrtwende bei den Renditen am US-Anleihemarkt ist allerdings noch nicht zu erkennen. Charttechnisch ist der Aufwärtstrend bei den Zinsen für zweijährige Staatsanleihen intakt. Sie gelten in den USA als Indikator für die weitere Geldpolitik der Federal Reserve.

Der Rentenmarkt ist damit viel vorsichtiger als die Wall Street, was dieses Thema anbelangt. Der vorsichtige Optimismus am Aktienmarkt könnte allerdings heute in eine Fortsetzung gehen. Eine Rate von unter sieben Prozent im Verbraucherpreisindex für den Monat November könnte ein Kursfeuerwerk entfachen. Das Put/Call-Verhältnis an der New Yorker Börse ist im Vorfeld der Daten auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Die professionellen Investoren haben sich also kräftig gegen fallende Kurse abgesichert.

Diese Extremwerte bei Optionen lassen sich antizyklisch interpretieren. Die Skepsis deutet auf einen Eindeckungsbedarf hin, wenn die Kurse nach den Inflationsdaten steigen sollten. Ein erneut deutlicher Rückgang der US-Inflation dürfte der Fed ihre Aggressivität noch weiter nehmen. Genauso könnte es aber auch zu empfindlichen Kursverlusten kommen, sollte die Inflation nicht wie erwartet schwächer ausfallen.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

